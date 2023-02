En Creuse, le nombre de cambriolages augmente de 38% en un an

C'est un chiffre parlant : en Creuse en moyenne, une maison ou une entreprise est cambriolée chaque jour. 387 cambriolages ont été comptabilisés au cours de l'année 2022 dans notre département. C'est 38,7% de plus que l'année précédente. Il faut dire que ce genre de méfaits avait sérieusement baissé pendant le covid-19, alors que beaucoup de Creusois étaient confinés chez eux.

Les atteintes aux biens, le problème de la Creuse

Dans les faits, le nombre de cambriolages en Creuse revient au niveau de la période d'avant-Covid. Sur les années 2018 et 2029 on en comptait 389 et 395.

Les gendarmes notent de légères disparités territoriales : " le département est découpé en deux arrondissements, celui de Guéret et celui d'Aubusson, explique le colonel Eric Cabioch, on a une plus forte augmentation sur la compagnie d'Aubusson, sans doute parce qu'on a des habitations plus isolées sur ce secteur".

Autre enseignement marquant, avec 206 délits signalés, les vols liés aux véhicules à moteur augmentent aussi de près de 38% entre 2021 et 2022. Les vols de véhicules et d'accessoires automobiles (notamment le carburant) repartent également à la hausse.

Les violences intrafamiliales restent à un niveau très élevé

En 2022, 460 cas de violences intrafamiliales (notamment les violences conjugales) ont été constatés par les forces de l'ordre de notre département. C'est 3% de plus que l'année précédente. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, on avait connu une hausse vertigineuse de plus de 50%, liée à la libération de la parole des victimes.

Ces chiffres révèlent un problème profondément enraciné dans les foyers Creusois. Au tribunal de Guéret les violences intrafamiliales représentent 10% de l'activité correctionnelle. C'est plus que la moyenne nationale. Dans les autres tribunaux français cela représente généralement 8% de l'activité.

Les autorités creusoises promettent de continuer leurs actions en faveur de la lutte contre les violences intrafamiliales. Cela reste l'une des priorités de 2023.