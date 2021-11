En Creuse, une nouvelle unité de gendarmerie dédiée aux violences contre les femmes

Cette unité, appelée "maison de protection des familles", est animée par une gendarme spécialement formée à l'accueil et l'écoute des victimes de violences sexuelles et conjugales. La tâche s'annonce lourde, les autorités judiciaires creusoises dénombrent plus de 400 victimes en 2020.

En Creuse, Les violences contre les femmes ne cessent d'augmenter. C'est ce que disent les représentants de différents services (police, gendarmerie, justice) alors que ce jeudi 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences envers les femmes.

Policiers et gendarmes doivent intervenir quasiment tous les jours. C'était le cas lundi soir à Guéret : vers 20 heures, une femme d'une quarantaine d'années appelle la police. Son conjoint, saoul, l'a violentée. Elle est légèrement blessée, et surtout choquée. Elle ne porte pas plainte, ce qui est souvent le cas dans ce type d'affaires.

Une gendarmerie itinérante pour recueillir les plaintes

Eric Cabioch, le patron des gendarmes de la Creuse, assure que chaque week-end les violences à l'intérieur des familles constituent l'essentiel des interventions de ses troupes... mais que beaucoup d'affaires de violences conjugales restent cachées. C'est pourquoi l'an prochain un véhicule de gendarmerie sillonnera les zones les plus reculées de la Creuse pour inciter les victimes à parler.

Plus de 400 affaires par an de violences contre les femmes

Selon le procureur de la république de Guéret, Bruno Sauvage, les violences contre les femmes ont très fortement augmenté. "L'an dernier, j'ai traité plus de 400 affaires, cette année ce sera plus. C'est presque tous les jours, souvent il y a plusieurs affaires dans une journée."

Cindy Rosec, la référente des violences intra-familiales au sein du groupement de gendarmerie de la Creuse © Radio France - Fabien Arnet

Depuis le 1er octobre, une nouvelle unité de gendarmerie (la "maison de protection des familles") encadre ce type d'affaires. Pour l'instant elle est animée par la seule Cindy Rosec, mais une deuxième personne doit la rejoindre pour remplir toutes les missions, notamment la formation des enquêteurs à l'accueil et à l'écoute des victimes de viols, agressions sexuelles et violences conjugales.

"Je pense que dans certaines familles, des enfants assistent à des choses auxquelles ils ne devraient pas assister." - Eric Cabioch, patron des gendarmes

Dès janvier, Cindy Rosec va intervenir dans les écoles, les collèges et les lycées pour parler des relations au sein des familles. "Ce que je souhaite, c'est qu'elle soit capable d'éduquer les enfants", assure Eric Cabioch, le patron des gendarmes de la Creuse. "Les éduquer, ça veut dire que les enfants doivent pouvoir distinguer si ce qu'ils vivent à la maison est normal ou pas. Je pense que dans certaines familles, des enfants assistent à des choses auxquelles ils ne devraient pas assister."

Ces interventions dans les écoles pourraient déclencher des investigations, "ça dépendra de la nature des échanges entre mon gendarme et les enfants, notamment les questions qu'ils pourront poser."

"Cette unité va faciliter notre travail avec les femmes et les enfants que nous accueillons." - Floriane Rocherol (Intermède 23)

Formée aux techniques d'audition des victimes de violences sexuelles et conjugales, Cindy Rosec pourra poursuivre les échanges dans un autre cadre.

Cette nouvelle unité travaillera en lien avec les associations d'accueil et d'aide aux victimes, notamment Intermède 23, représentée par sa directrice-adjointe Floriane Rocherol : "Même si on travaille depuis des années avec la gendarmerie, on est très content d'avoir aujourd'hui un interlocuteur unique. Cette unité va faciliter notre travail avec les femmes et les enfants que nous accueillons."