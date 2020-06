En Creuse le conducteur d'une voiture meurt dans une collision avec un camion sur la 145

L'accident implique un camion et une voiture

Prudence si vous roulez sur la nationale 145 ce jeudi 11 juin : en se déportant, une voiture a percuté un camion à hauteur de Fleurat, près des travaux, après l'échangeur du Trois et Demi, dans le sens La Souterraine-Guéret. Le conducteur de la voiture est mort, celui du poids lourd, très choqué, est pris en charge par les pompiers.

L'accident entraîne près d'une quinzaine de kilomètres de bouchons entre les échangeurs du Trois et demi et l'échangeur de Saint-Vaury. Les gendarmes font sortir les voitures et poids lourds au niveau de la sortie de Saint-Vaury.