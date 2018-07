Pertuis, France

Vendredi, au matin, les gendarmes de Pertuis se sont rendus au bord de la Durance. L'opération faisait suite au signalement d'un "champ" de cannabis irrigué par la rivière. Sacré champ, en effet : 5.500 plants de cannabis sont trouvés dans cette zone touffue, arborée, difficile d'accès. En explorant la zone, les gendarmes ne s'attendaient pas à découvrir une arène de fortune, destinée à des combats de coqs clandestins.

Un lieu de spectacle "underground"

D'une hauteur de 5 mètres, pour 200 mètres carrés de superficie, ce véritable gallodrome est conçu à la manière d'un lieu de spectacle underground. Le lieu est accessible par une entrée secrète, à l'intérieur d'une caravane, d'apparence abandonnée. Les gendarmes y trouveront pourtant un bar, plusieurs boissons apparemment en vente, et une billetterie.

Le capitaine Thierry Ortiz, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Pertuis, avoue sa surprise en découvrant les lieux : "On aurait dit l'accueil d'un petit bâtiment. Ensuite, nous avons emprunté le corridor, qui menait à la salle de combat couverte, décorée comme un vrai chapiteau." Au centre, une piste éclairée par des ampoules, où gisent quelques plumes mouchetées de sang. Et tout autour, des gradins recouverts de moquette et de feutrine.

Six animaux retrouvés

Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise : ils retrouvent six coqs de combat, enfermés dans des cages numérotées. Les animaux ont été transportés chez un vétérinaire afin d'y être examinés, puis confiés à une agricultrice.

La destruction du gallodrome programmée dans les jours qui viennent.

Hormis les exceptions du Nord-Pas-de-Calais et de l'île de la Réunion, les combats de coq sont interdits sur le territoire français : la fréquentation d'un tel lieu constitue donc un délit aux yeux de la loi. Pour Thierry Ortiz, cette superstructure illégale près de la Durance pose également d'autres soucis : "Toute l'arène est en bois, il y a un risque certain d'incendie. Sans parler des recettes clandestines qui doivent être générées dans ce genre d'endroit. Il y a déjà beaucoup de délinquance dans le coin et ça ne risque pas d'aider."

Et d'ajouter que la gendarmerie de Pertuis poursuivra avec vigueur son combat contre les champs de cannabis.