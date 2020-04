EN DIRECT - 24e jour de confinement en Isère, les infos dans notre département en ce 9 avril

Le dernier bilan du coronavirus en France, communiqué hier est de 10.689 morts. En Isère, en milieu hospitalier, on compte 5 décès de plus en 24 heures, soit un total de 35 depuis le début de l'épidémie. Le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril ; Emmanuel Macron s'exprimera lundi soir.

À retenir

Le bilan communiqué hier soir est de 541 décès supplémentaire en 24 heures en France

Le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril a annoncé l'Elysée

Notre direct du jour

Bonjour ! C'est le début de notre direct sur France Bleu Isère. Retrouvez toutes les infos essentielles de ce jeudi.

7h20. 1500 bénéficiaires de plus chaque jour à la Banque alimentaire de l'Isère. L'association caritative fait face à un surcroît d'activité en cette période délicate pour les plus démunis. Elle vient en aide chaque jour à 7000 personnes à travers la fourniture de denrées ou de repas qui sont ensuite distribués par son réseau habituel mais aussi par de nouvelles structures. Son président Christian Chédru est l'invité de France Bleu Isère ce matin.

7h50. Alors que le Gouvernement veut passer de 15.000 à 50.000 tests de dépistage du coronavirus par jour d’ici la fin du mois d’avril, les laboratoires s’organisent. Notamment en créant des « drives » comme l’explique ce matin sur France Bleu Isère Olivier Vidon, le président du groupe Oriade-Noviale (52 laboratoires en Isère, Savoie et Haute Savoie) « il y en a cinq en Isère, à L'isle d'Abeau, Saint-Ismier, Voiron, Vizille et Saint-Marcellin, mais aussi un à Bourg-Saint-Maurice et un autre à Annemasse (Haute-Savoie). Il s'agit d'un prélèvement qui se fait sur le parking, sur rendez-vous, sur prescription médicale ».

8h10. Le CHU de Grenoble lance un appel aux entreprises textiles locales pour fabriquer plus de 10 000 sur-blouses en tissu lavables et réutilisables pour remplacer ses sur-blouses à usage unique.