"Faire la guerre de tranchées sur le #glyphosate serait irresponsable..." Et @EmmanuelMacron prend l'exemple du chlordécone aux #Antilles "je ne suis pas fier de ce qu'on a fait là bas" #pollution#bananes "on va accompagner les acteurs et on va y arriver" pic.twitter.com/d1QM7l1OwP