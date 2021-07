EN DIRECT : L'aéroport de Nice totalement évacué en ce moment

Le deuxième aéroport de France est en train d'être totalement évacué :

LES toutes dernières infos :

11h21 : Situation rétablie

Le bagage abandonné dans la zone A et B du terminal 2. Le dispositif a été mis en place avec police aux frontières. Les démineurs sont intervenus. Des passagers ont été évacué. Deux vols ont été impacté : deux départs vers la Turquie et vers Tunisair, Turkish Airline et vers Tunis. L'"intervention a duré une heure. La situation est totalement rétabli.

10h55 : Colis abandonné

-Un colis abandonné est en cours d'être traité. Il a fallu évacuer le terminal 2. Tous les passagers sont dehors. La direction de l'aéroport met tout en œuvre pour traiter au plus vite cette situation.

Aucune notion de blessé à signaler.