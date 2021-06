EN DIRECT - Affaire Delphine Jubillar : les trois gardes à vue levées, son mari Cédric présenté à un juge

La journée de ce vendredi est capitale dans l'affaire Delphine Jubillar, cette infirmière de Cagnac-les-Mines (Tarn) disparue depuis six mois. Les gardes à vues de son mari, Cedric, et de ses beaux parents ont été levée. Cédric doit être présenté à un juge dans la matinée.

Les gardes à vue de Cédric Jubillar, de sa mère et de son beau-père ont été levées ce vendredi. À l'issue de ses 48 heures de garde à vue, le mari de Delphine Jubillar est déféré devant un juge. Les trois membres de la famille ont été arrêtés et placés en garde à vue mercredi à Gaillac (Tarn), six mois jours pour jour après la disparition de la jeune infirmière à Cagnac-les-Mines. Le procureur de la République de Toulouse a précisé qu'un point-presse était prévu ce vendredi à 16h sur les derniers développements de l'enquête.

L'essentiel

Les gardes à vue de Cédric Jubillar, sa mère et son beau père ont été levées au bout de 48 heures. Le mari de Delphine sera déféré devant un juge dans la matinée.

Trois personnes ont été placées en garde à vue mercredi : Cédric, sa mère Nadine et son beau-père Olivier. Ces trois proches de Delphine Jubillar étaient interrogés depuis mercredi sur des incohérences dans le récit de Cédric sur la nuit de la disparition.

Cédric clame son innocence. Le jeune peintre en bâtiment de 34 ans nie toute implication dans la disparition de son épouse. Il a déjà été entendu par les juges d'instruction en qualité de partie civile.

La situation en direct

10h25 - Le procureur de la République de Toulouse fait savoir que les gardes à vue de la mère et du beau père de Cédric ont également été levées et qu'un point presse sera organisé à 16h ce vendredi.

10h15 - Le convoi de gendarmerie est arrivé au palais de justice de Toulouse où Cédric Jubillar doit être déféré devant un juge.

9h45 - "La garde à vue de Cédric Jubillar a été levée et il va être déféré devant un juge", déclare le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari. Cédric Jubillar a quitté la gendarmerie de Gaillac dans un convoi de plusieurs véhicules, direction Toulouse.

