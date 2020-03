EN DIRECT - Coronavirus, l'info en Isère ce jeudi 26 mars

Deuxième semaine, deuxième jeudi, on atteint le 10e jour de confinement. La question des marchés continue à se poser. L'armée va amener son appui logistique dans une opération "Résilience", le Président de la République évoque lui un plan massif dans le milieu hospitalier pour après le confinement.

Inscription municipale sur la porte du jardins des plantes à Grenoble. Tous les parcs et jardins de la ville sont désormais fermés.

Le direct en Isère

9h35. Il a neigé cette nuit sur les hauteurs en Isère. Par exemple, à Tramolé, près de Bourgoin-Jallieu ou encore sur les hauteurs de La Côte-Saint-André avec cette photo envoyée par Rose. Une jolie carte postale qui apaise.

C'est le printemps, mais la neige est là. © Radio France - Rose de la Côte-Saint-André

De la neige aussi sur la commune de Roybon.

9h30. Quand les particuliers remercient les soignants pour leur mobilisation à toute épreuve et que les soignants les remercient à leur tour, ça fait du bien, alors on ne s'en prive pas. Exemple avec cette vidéo de Yohan, infirmier en réanimation.

8h30. Attrapé sur Twitter, cette petite mésange iséroise n'a pas l'air de se plaindre de sa nouvelle mangeoire.

7h50. Une professeur d'anglais iséroise était avec nous sur France Bleu Isère ce matin : Marianne. Elle réagissait entre autre à la déclaration de Sibeth N'Diaye hier. La porte-parole du gouvernement a créé la polémique avant de s'excuser en parlant des professeurs qui "en ce moment ne travaillent pas". "Nous l'avons extrêmement mal pris. Nous travaillons sans relâche. On travaille à peu près 6h, 7h par jour, en lien avec les familles, comme on peut. Sans moyens. Nous n'avons pas d'ordinateur professionnel, des lignes téléphoniques uniquement personnelles. Les élèves, eux aussi, n'ont pas toujours un ordinateur, ou alors ils le partagent avec les parents, les frères et sœurs. Ils travaillent à l'aide de leur téléphone".

7h20. Jérôme Crozat, vice-président de la chambre d'agriculture de l'Isère était avec nous. Il manquerait 200 ou 300 personnes. Les premières récoltes de fraises et d'asperges vont avoir besoin de main d’œuvre, entre autre parce que la main d’œuvre étrangère ne peut venir en France. "Dans le pays viennois et autour de Grenoble. Mais il y a un double effet kiss cool : certains petits producteurs étaient aussi basés sur le circuit-court et les marchés, mais les marchés sont interdits. Il fallait de la main d’œuvre qualifiée pour ça". Des formations accélérées auront lieu. Une plateforme internet a été créée pour ça : Des bras pour ton assiette.

"Restez chez vous" le slogan le plus partagé en ce moment © Radio France - Véronique Saviuc

Bonjour et bienvenue dans ce direct. L'Isère est confinée depuis plus d'une semaine, nous continuons et continuerons de vous donner ici l'essentiel de l'information près de chez vous.