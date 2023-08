EN DIRECT - Éric Dupond-Moretti à Aurillac ce lundi après le saccage du tribunal

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est rendu dans le Cantal ce lundi.

Après avoir condamné " avec plus grande fermeté " l'intrusion et le saccage du tribunal d'Aurillac vendredi, l'ancien avocat est allé sur place pour apporter son soutien aux magistrats et personnels concernés.

Le ministre de la Justice est venu apporter son soutien au personnel du tribunal d'Aurillac © Radio France - Pierre Frasiak