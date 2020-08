DIRECT VIDÉO - Français tués au Niger : suivez la cérémonie d'hommage à partir de 16h

La cérémonie d'hommage aux six Français tués au Niger dimanche dernier a lieu ce vendredi à Orly. Les familles des six humanitaires seront présentes, autour du Premier ministre, Jean Castex, et du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti.