EN DIRECT -  Homme armé au Lardin-Saint-Lazare en Dordogne : le GIGN sur place

Une chasse à l'homme en cours au Lardin-Saint-Lazare ce dimanche matin. Un homme armé est recherché. Il a tiré cette nuit sur les gendarmes qui sont intervenus chez lui pour un différent familial. Le préfet de la Dordogne demande aux habitants de rester chez eux. Les routes menant à la commune sont fermées.

Deux hélicoptères survolent la zone. Il y a 160 gendarmes dont 60 de Dordogne sont mobilisés sur place pour tenter d’interpeller l'individu. Le GIGN est sur place.

L'essentiel

Peu avant minuit, les gendarmes sont appelés pour un différent familial. À leur arrivée, un homme leur tire dessus.

Un important dispositif est déployé pour retrouver le suspect. Il serait armé. Selon le préfet de la Dordogne, il se serait retranché dans la forêt. 160 militaires dont 60 de Dordogne sont mobilisés. Le GIGN est sur place.

Les habitants sont invités à rester chez eux. Les routes menant au Lardin-Saint-Lazare sont fermées.

En direct

10h10 : Le GIGN a établi "des contacts" avec le tireur, indique Francine Bourra, la maire du Lardin-Saint-Lazare sur franceinfo. L'homme "semble plus enclin au dialogue, mais n’a pas encore envie de se rendre", a-t-elle ajouté.

9h45 : Selon la maire du Lardin-Saint-Lazare, l'homme d'une trentaine d'années venait de sortir de prison. Il avait été condamné pour des faits de violences conjugales. Il porte un bracelet électronique. Francine Bourra a également croisé le suspect ce matin peu avant 5h dans les rues de la commune.

9h30 : On en sait plus sur ce qu'il s'est passé dans la nuit. L'homme en fuite, un ancien militaire du 126e régiment d'infanterie de Brive, s'en prend à son ex-femme. Les gendarmes sont appelés. Les militaires se cachent dans le jardin pour tenter d’interpeller le suspect. Leur véhicule est criblé de balles. Le suspect était fortement alcoolisé. Il est habillé en kaki et porte un sac à dos.

9h11 : "La personne a été repérée" selon le préfet de la Dordogne sur France Info

8h30 : Un important dispositif militaire est déployé. 160 gendarmes sont sur place, deux hélicoptères survolent la zone.

7h15 : Le préfet de la Dordogne demande aux habitants de rester chez eux.