DIRECT - Incendie dans le Var : 4000 hectares parcourus et des milliers de personnes évacuées

Matinale spéciale sur France Bleu Provence dès 6 heures ce mardi matin. Invités, reportages et témoignages en direct.

EN RÉSUMÉ - L'incendie qui s'est déclenché ce lundi dans le massif des Maures dans le var a parcouru 4.000 hectares dans la nuit de lundi à mardi. Des milliers de personnes ont été évacuées dont une douzaine de campings et des quartiers d'habitations de La Croix Valmer, Grimaud et Gassin. 700 pompiers sont mobilisés pour cet incendie qui a déjà parcouru 22 kilomètres. Pour l'instant personne n'est blessé.

Les Canadair survoleront de nouveau la zone à 7 heures ce matin.

--EN DIRECT--

► 7 heures- Des milliers de personnes ont été évacuées préventivement. Damien, vacancier originaire de Lyon, a fui le camping de l'Argentière à la Mole. Il témoigne de cette nuit d'effroi sur France Bleu Provence. "En rentrant au camping, on voyait la fumée s'épaissir sur la route (....) on est arrivé au camping et c'était le scénario catastrophe avec les barrières grandes ouvertes, des gens un peu perdus qui couraient avec les sacs (...) on a pris le strict minimum avec un sac avec les produits de première nécessité comme le lait pour notre fille de deux ans (...) elle a paniqué." Damien et sa famille ont été hébergé en urgence dans la médiathèque de La Mole avec d'autres familles.

"On est arrivé au camping et c'était le scénario catastrophe avec les barrières grandes ouvertes, des gens un peu perdus qui couraient avec les sacs" - Damien, évacué d'un camping de La Mole

"Cet incendie est monstrueux", témoigne le Commandant Delphine Vienco, des pompiers du Var. "Nous avons été confrontés toute la nuit sur le terrain à une lutte acharnée (...) la ville de la Garde Freinet a été protégée". La lutte avec les moyens aériens va pouvoir reprendre dans les prochaines minutes. "La meilleure protection quand on est dans une habitation en dur est de se calfeutrer dans son habitation", rappelle le commandant Vienco.

Météo France vient de lever la vigilance orange canicule dans le var.

►6h45 - Des flammes impressionnantes, selon les témoins sur place, comme la protection civile du Var.

►6h30 - Des centaines de vacanciers ont été évacués de leurs campings ces dernières heures. Au Lavandou, dans le gymnase Le Cosec, ce sont 330 vacanciers qui ont été évacués en pleine nuit, depuis les campings comme le Pacha Caïd à La Mole. Parmi eux, Aurélie, qui témoigne au micro de France Bleu Provence : "ça ne sert à rien de paniquer, mais c'est surtout mes enfants qui ont eu peur. On voyait des flammes (...) mes enfants dorment dans la voiture avec mon mari, c'est un cauchemar".

Les vacanciers sont arrivés en voiture, comme l'explique l'adjoint du Lavandou Denis Cavatore : "on a essayé de les héberger au mieux possible sur des tapis provisoires (...) ils sont inquiets mais il n'y a pas eu de moment de panique car ça a été bien organisé par la gendarmerie. Ils posent beaucoup de questions de savoir comment ça va se passer dans les heures qui viennent".

Des vacanciers ont passé une partie de la nuit dans la gymnase du Lavandou © Radio France - David Aussillou

_►6 heures -_Le feu n'est pas encore maîtrisé. Il a parcouru près de 4.000 hectares. "Le feu est très virulent, les pompiers luttent encore ce matin (...) il n'y a pas de victimes à déplorer", annonce sur Sur France Bleu Provence, le Commandant Delphine Vienco, des pompiers du Var. Ce sont des conditions très difficile, avec 750 pompiers sur place et un feu qui circule très vite, avec "une vitesse de propagation fulgurante". Une douzaine de campings ont été évacués. Le camping Charlemagne, à Grimaud, a entièrement brûlé. Plusieurs lieux sont déployés pour accueillir les vacanciers, par exemple les résidents du Pacha Caïd sont actuellement pris en charge au Collège de Grimaud.

Les communes de La Garde Freinet, Cogolin, Grimaud ont notamment été touchées, où les pompiers ont concentré leur efforts sur la protection des personnes de plusieurs hameaux isolés. Le feu n'est pas parvenu jusqu'à la Croix Valmer et Cavalaire, selon les précisions des secours sur place.

"C'est une journée encore à risque, aucun secteur ne peut encore être épargné pour l'instant", précise le Commandant Delphine Vienco.

On a rarement vu ça, de mémoire de sapeur-pompier, on est au delà des vitesses de propagations de 2003 - Commandant Delphine Vienco, des pompiers du Var

►5h30- Le Var se lève en constatant que l'incendie débuté hier lundi à 17h45 a parcouru près de 4.000 hectares.

►5 heures - A Gassin, le village vacance Air France n a pas été évacué mais est confiné sur place (380 personnes concernées) à la demande de la mairie. Les personnes ont actuellement regagné leur chambre. Les campings du Domaine Jauffret, La Vernetelle Haute, le Domaine de la Verdagne et le Parc Montana restent en état de vigilance pour l’instant .