EN DIRECT - Incendie de Martigues : les dernières informations

Un incendie a ravagé près de 1000 hectares de végétation entre Martigues (Bouches-du-Rhône) et la côte méditerranéenne. Il s'est déclenché vers 18 heures, mardi 5 août. Près de 2700 personnes ont été évacuées, certaines par une mer démontée.

Cinq départs de feu ont été recensés par les pompiers des Bouches-du-Rhône, à Martigues, Port-de-Bouc, Aubagne, Gignac et Carnoux-en-Provence. Les incendies, attisés par les rafales de vent jusqu'à 90 km/h, mardi 4 août. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place. De nombreux habitants ont été évacués par les pompiers, la police, les sauveteurs en mer, la préfecture maritime, des particuliers. Certaines maisons ont brûlé et près de 1000 hectares sont partis en fumée sur la Cote Bleue, véritable patrimoine naturel des Bouches-du-Rhône.

1000 hectares brûlés, 2300 personnes hébergées

6h : le feu n'est toujours pas circonscrit, il a parcouru 8 kilomètres du quartier de la Gacharelle et s’est propagé en direction de Saint-Julien-les-Martigues et Saint-Pierre-lesMartigues. Mille hectares ont été brûlés, 2700 personnes évacuées, certaines de manière préventive, dont 8 campings et un EHPAD. Aucun blessé n'est à déplorer, 1800 pompiers sont déployés, 454 engins. Les canadairs arriveront en appui dès le lever du soleil.

"Le feu est face à la mer" explique Perrine Baglan, cheffe du pôle communication des pompiers des Bouches-du-Rhône, en direct sur France Bleu Provence. "Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de blessé, ajoute-t-elle. Les dégâts matériels sont en cours d'évaluation".

Les pompiers et la préfecture rappellent les consignes à suivre si vous habitez le secteur. Ils ont également dressé une liste des lieux d'hébergement d'urgence ouverts durant la nuit.

Notre reporter est ce matin à la salle polyvalente de la Couronne, où 94 personnes ont passé la nuit, dont une trentaine d'enfants. Tous ont dormi à bonne distance pour respecter les gestes barrières.

Quatre autres incendies le mardi 4 août

Le premier incendie s'est déclenché vers 16h20 à Port-de-Bouc, 110 hectares ont brûlé, la situation est "sous contrôle" selon les pompiers. Le feu s'est déclenché dans une zone périurbaine, près d'habitations, de commerces et d'entrepôts industriels. Une attention particulière est portée sur le quartier de Saint-Jean. Des maisons ont été endommagées, ainsi qu'un garage automobile. Mais les secours ont pu sauver 14 habitations, un gymnase, un camping, ainsi qu'une vingtaine de voitures. "Aucune victime n'est à déplorer", précisent les pompiers.

À Aubagne, trois hectares ont été parcours. Une attention particulière est portée dans le quartier de La Fenestrelle. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont sur place.

À Gignac-la-Nertheen, l'incendie a pris en bordure de l'autoroute A55. Le feu a parcouru un hectare. Il est à présent éteint.