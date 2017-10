EN DIRECT - La cour d'assises s'intéresse à la personnalité des deux accusés ce mardi dans le procès "Fiona"

Le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf se poursuit toute la semaine devant la cour d'assises du Puy-en-Velay. Ce mardi c'est la personnalité des deux accusés qui va être étudiée par le jury, suivez la journée d'audience en direct.

Après une première journée consacrée à la sélection des jurés et à la lecture des faits, la procès de l'affaire Fiona se poursuit ce mardi et pendant deux semaines au Puy-en-Velay. Sur le banc des accusés, Cécile Bourgeon, la mère de la petite fille, et Berkane Makhlouf, son ex-compagnon, ce mardi l'audience sera consacrée à l'examen de leur personnalité. Ils risquent jusqu'à 30 ans de réclusion pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", après le décès de la fillette en mai 2013. En première instance, Berkane Makhlouf avait été condamné à 20 ans de réclusion, Cécile Bourgeon avait été acquittée pour les coups portés à la fillette mais condamnée à cinq ans de prison pour plusieurs délits associés.

Suivez l'audience en direct

"J'ai eu très très peur. Je me suis remise avec lui." #Fiona — corinne audouin (@cocale) October 10, 2017

9h40 :le président rappelle que B Makhlouf l'enfermait à clé, la frappait, elle précise ; "des claques, des coups de poing dans les jambes et les bras" .Stéphanie O. raconte comment elle a décidé de quitter Berkane Makhlouf prétextant un entretien d'embauche à Nevers, elle retourne vivre dans sa famille. Il va alors tout tenter pour la reconquérir, elle revient vers lui durant un mois mais le quitte à nouveau.

Elle le quitte une 1ère fois, il la poursuit dans la rue, la fait tomber, la ramène à l'appartement en la "traînant par les cheveux" #Fiona — corinne audouin (@cocale) October 10, 2017

Elle :"non, malgré tout ça j'étais toujours amoureuse de lui, j'y suis allée avec plaisir". #Fiona — corinne audouin (@cocale) October 10, 2017

9h33 : En 2009, le couple déménage à Clermont-Ferrand et c'est à ce moment là que les relations entre Berkane Makhlouf et Stéphanie O chnagent. "Il est devenu encore plus jaloux, plus paranoïaque, je me suis rendue compte qu'il ne cherchait plus de travail, ce n'état plus la même chose du tout (...) et là il est devenu violent avec moi" raconte-t-elle.

Un ex de B Maklhouf à Nevers :"Il était menaçant quand il était en manque. De me faire du mal". Elle témoigne en visio-conférence #Fiona — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 10, 2017

9h25 :l'ancienne compagne de Berkane Makhlouf répond aux questions du président sur la consommation de stupéfiants de l'accusé à l'époque où ils étaient ensemble. Elle répond aux questions calmement sur ce qu'il prenait, comment il l'achetait, "je savais qu'il faisait du trafic pour avoir de l'argent, je m'en suis aperçue".

A l'époque, il consomme cannabis, cocaïne, héroïne. Elle consomme cannabis et un peu de coke. Il ne travaille pas. #Fiona — corinne audouin (@cocale) October 10, 2017

"Oui en général, au début ça se passe tjrs bien" ironise le pdt décidément très en forme. #Fiona — corinne audouin (@cocale) October 10, 2017

9h15 : la journée commence avec l'audition d'une des anciennes compagnes de Berkane Maklhlouf, elle intervient en visioconférence. Stéphanie O. était en couple avec l'accusé en 2008/2009, au tout se passe bien au départ quand ils se rencontrent à Nevers "Il était très gentil, très attentionné, cela se passait bien entre nous" dit-elle. Puis les choses changent entre eux après quelques mois "je me suis rendu compte qu'il était très, trop jaloux (...) je ne pouvais pas aller chez ma mère seule", il devient violent et elle décide de la quitter. Le président lui fait préciser des éléments concernant notamment une plainte qu'elle a déposé contre Berkane Makhlouf.

Le président demande aux accusés s'ils ont "quelque chose à dire" en ce deuxième jour. Elle : "non". Lui : "je suis un peu vidé" #Fiona — corinne audouin (@cocale) October 10, 2017

Procès #Fiona ; deuxième jour. Cécile Bourgeon a lissé ses cheveux, son visage est dégagé du coup. Chemise rouge sur haut noir. — corinne audouin (@cocale) October 10, 2017

Reprise des débats #Fiona. Avec une des ex-compagnes de Berkane Makhlouf. "Bien au début , violent à la fin". — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 10, 2017

9h12 : l'audience reprend ce mardi matin pour le deuxième jour d'audience devant la cour d'assises d'appel du Puy-en-Velay.

Mohamed Khanifar se prépare à défendre son client Berkane Makhlouf #Fionapic.twitter.com/fuBvSJq5cX — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 10, 2017

La 2ème journée du procès #Fiona va débuter. Tout le monde se met en place. On continue sur la personnalité de Berkane Makhlouf. pic.twitter.com/CDv1Wk7OKe — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 10, 2017