EN DIRECT - La mère de la petite Fiona au cœur des débats ce mercredi devant la cour d'assises du Puy-en-Velay

Le procès de l'affaire "Fiona" continue ce mercredi devant la cour d'assises du Puy-en-Velay avec notamment la suite de l'examen de la personnalité de Cécile Bourgeon et l'audition de personnel pénitentiaire. Suivez la journée d'audience en direct.

La procès an appel de Cécile Bourgeon et Berkane Maklhouf se poursuit ce mercredi devant la cour d'assises du Puy-en-Velay. Après s'être penché sur la vie de Berkane Makhlouf ce mardi, la cour va poursuivre son examen de la personnalités des deux accusés avec à la barre le frère et la mère de Cécile Bourgeon. Les débats vont durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine et les deux accusés encourent jusqu'à 30 ans de réclusion pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", après le décès de la fillette en mai 2013.

Suivez l'audience en direct

#Fiona "Avec Nicolas Chafoulais elle s était assagie." Le père rumine, jette des regards vers Bourgeon. Elle, fixe l écran de visio. — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 11, 2017

09h40 : la visioconférence reprend, Clément Bourgeon semble mal à l'aise, il parle de la période où il vivait chez sa sœur et Nicolas Chafoulais.

Le frère évoque le couple Bourgeon Chafoulais avec les filles. La drogue. Le père de #Fiona dans la salle. Une épreuve de plus pour lui. — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 11, 2017

09h26 : suspension de séance pour cause de problème technique;a le retransmission vidéo ne fonctionne plus.

#Fiona Le frère décrit sa soeur C Bourgeon. Fort caractère. Bon sinon problème technique. Suspension. Les moyens de la justice... — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 11, 2017

09h20 : dans le box, Cécile Bourgeon regarde son frère à l'écran, elle semble plus attentive que ces derniers jours. Clément Bourgeon raconte leur enfance aux côtés d'un père "plus ou moins violent" . Un homme colérique, toujours sur le dos de ses enfants qui n'est pas présent à l'audience pour raisons de santé, le premier procès avait été éprouvant pour lui.

#FIONA La journée démarre par le témoignage du frère de C Bourgeon. En visioconf. Il raconte le cadre familial. Difficile. — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 11, 2017

#Fiona On peut que donner raison à Makhlouf. Son audition à la barre menée sur un ton moins empathique que celle de C Bourgeon par le pdt — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 11, 2017

#Fiona Pour débuter ce 3ème jour, B Maklhouf prend la parole que lui donne le pdt. " Tout est fait pour m enfoncer dans ce procès " — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 11, 2017

09h10 : ce matin, c'est le frère de Cécile Bourgeon qui est interrogé en visioconférence, avant sa mère et son beau-père. Le président a également annoncé une "surprise" pour cette journée d'audience.

09h03 : les débats reprennent devant la cour d'assises du Puy-en-Velay.