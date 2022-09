EN DIRECT - Marseille sous tension, avant le match OM-Francfort

Match à haut risque ce mardi soir au Vélodrome entre l'OM et Francfort. Des milliers de supporters allemands arrivent en ville, plusieurs heures avant le coup d'envoi du match à 21 heures. Ils sont encadrés de près par les forces de l'ordre.

Match à haut risque ce mardi soir au Vélodrome entre l'OM et Francfort, pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions. Jusqu'à 8.000 supporters allemands sont attendus à Marseille, dont une bonne moitié n'aurait pas de billet. Le match entre supporters a commencé dès lundi soir dans les rues de la cité phocéenne. Huit individus ont été arrêtés, selon la Préfecture de police, dont sept Marseillais et un Allemand. Les premières arrestations ont eu lieu vers 21h lundi dans le centre-ville puis vers 1h du matin sur le Vieux-Port. Les CRS ont saisi des couteaux, des marteaux, des brise-vitres ou encore des fumigènes.

Ce mardi, un millier de policiers sont mobilisés.

Le direct ce mardi

-13h : des cafetiers et restaurants du cours d'Estienne d'Orves ont préféré ranger leurs terrasses, face aux risques de débordements. de nombreux supporters allemands ont investi la zone, encadrés de près par les forces de l'ordre. Selon France Bleu Provence sur place, la situation est calme, les dizaines de supporters allemands sont discrets et aucune provocation n'est relevée entre supporters marseillais et allemands.

-12h : ça coince déjà côté circulation en centre-ville de Marseille. La zone totalement bouclée autour de la Joliette, où huit fourgons de CRS sont sur place, avec des agents de sécurité et des policiers en civils. On ne peut plus circuler en voiture.

La Joliette est une "zone tampon", passage obligé pour les supporters allemands qui ont un billet pour le match. Ils seront acheminés au stade en navette dans l'après-midi. En attendant, quatre bus allemands sont déjà sur place selon les constatations de France Bleu Provence. Beaucoup de supporters ont une bière à la main. Un mini-podium avec de la musique techno a été installé sur place.

L'ambiance est toutefois assez calme. Les supporters ont l'autorisation de déambuler dans le secteur, notamment pour se restaurer. Certains ont ainsi rejoint les Terrasses du Port par exemple. Ils ont tous ordre de revenir à leur bus place de la Joliette en milieu d'après-midi avant de rejoindre le stade en navette, encadrés par les forces de l'ordre.

-11h : un premier bus allemand arrive place de la Joliette, où sont encadrés les supporters allemands munis de billets. Ils rejoindront le stade Vélodrome dans l'après-midi, encadrés par les forces de l'ordre.

-Mardi matin : la situation est calme gare Saint-Charles, mais aucun contrôle n'est effectué sur place selon les constations de France Bleu Provence. Devant le stade Vélodrome, c'est logiquement encore calme, douze heures avant le coup d'envoi du match (21h) Les alentours du stade ont été entourés de rubalise, le parvis est encore vide.