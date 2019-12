EN DIRECT - Militaires morts au Mali : suivez l'hommage aux Invalides avec France Bleu Béarn

Invalides, Paris, France

La cérémonie, qui se tient ce lundi après-midi aux Invalides, salue la mémoire de 13 combattants français : six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef, dont sept Palois. Ils ont trouvé la mort dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali dans la soirée du lundi 25 novembre 2019. Pour vous faire vivre ce moment de recueillement, auquel 2.500 personnes assisteront (familles, présidents de la République, ministres, militaires...) France Bleu Béarn est en direct à partir de 14h ce lundi, avec dans un premier temps une antenne ouverte aux auditeurs, avant de retrouver le reporter de France Bleu sur place à Paris à partir de 15h.

Suivez l'hommage en direct avec France Bleu Béarn de 14h à 17h

Le déroulé de la cérémonie

La cérémonie d'hommage national en tant que telle débute à 15h05. Après les honneurs au drapeau, il y aura une revue des troupes, avant que les 13 cercueils entrent dans la Cour de l'Hôtel national des Invalides.

Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre, avant de remettre la légion d'honneur à titre posthume aux 13 militaires morts pour la France. Une minute de silence sera également respectées. La cérémonie se terminera par la Marseillaise.

François Bayrou et des collégiens invités

La cérémonie, à laquelle assiste le chef de l'Etat Emmanuel Macron, rassemble aussi ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le président de la République du Mali Ibrahim Boubakar Keita a également fait le déplacement. François Bayrou, maire de Pau, est également présent, aux côtés des maires de Gap, de Varces et de St-Christol d'Albion, où étaient basés les autres militaires.

46 collégiens béarnais sont également invités : 22 élèves de l'Immaculée-Conception et 24 du collège innovant Pierre-Emmanuel. En amont de la cérémonie, ils auront été "briefés" par des représentants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC).

13 soldats français tués dans la collision de deux hélicoptères © Visactu -

11 militaires basés à Pau morts depuis 2013

En février 2018, cinq militaires sont morts dans le crash accidentel de deux hélicoptères dans le Var. Deux d'entre eux faisaient partie du 4e Régiment d'Hélicoptères des Forces spéciales de Pau. Ils s'appelaient Quentin Gibert et Sébastien Grève. En 2014, l'adjudant Samir Bajja est tué au Burkina Faso alors qu’il effectuait un vol nocturne d’entraînement. Lui aussi faisait partie du 4e Régiment d’Hélicoptères des Forces spéciales. En 2013, c'est le chef de bataillon Damien Boiteux qui meurt lors de la première phase de l'opération Serval au Mali, blessé alors qu'il était aux commandes de son hélicoptère.