EN DIRECT - Paris : deux personnes blessées à l'arme blanche, un suspect interpellé

Des passants ont été pris pour cible dans la rue ce vendredi matin, dans le secteur Richard Lenoir (11e arrondissement) à Paris. Deux personnes sont blessées, un suspect a été interpellé. Les faits se sont déroulés près des anciens locaux de Charlie Hebdo.

L'essentiel

Des passant ont été attaqués à l'arme blanche vendredi matin près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement.

Deux personnes ont été blessées.

Un suspect a été interpellé dans le quartier de Bastille.

Les écoles du 11e, 3e et 4e arrondissements sont confinées.

13h29 : Selon franceinfo, les policiers ne sont pas certains que le suspect interpellé soit l'homme que l'on retrouve sur les images de vidéosurveillance.

13h27 : Le bilan réactualisé fait état de deux blessés, et non plus quatre comme auparavant.

13h22 : "Les écoles du 11e, 3e et 4e arrondissements sont confinées. Nous avons demandé à tous les établissements, des crèches jusqu'aux lycées de fermer les portes", a déclaré Ariel Weil, maire de Paris Centre. "Les établissements que j'ai eus ont agi très vite et dans le calme." Les élèves resteront confinés "aussi longtemps qu'il le faut."

13h17 : Le suspect interpellé "porte des traces de sang" sur lui, a indiqué sur franceinfo Yvan Assioma, secrétaire national du syndicat Alliance-Police Ile-de-France.

13h12 : Aucun engin explosif n'a été détecté par le laboratoire central de la préfecture de police près des anciens locaux de Charlie Hebdo selon franceinfo. Des informations faisaient état de l'envoi d'un colis suspect dans la matinée.

13h09 : Valérie Pécresse, présidente (Libres!) de la région Ile-de-France réagit sur son compte Twitter.

12h49 : Cinq écoles sont confinées dans le secteur où a eu lieu l'attaque à l'arme blanche dans le secteur du boulevard Richard Lenoir, a appris franceinfo auprès du rectorat. "Des milliers d'élèves", de la crèche au lycée, ont été confinés par précaution dans trois arrondissements du centre de la capitale a confirmé à l'AFP le maire de Paris Centre, Ariel Weil.

12h48 : Toujours selon la préfecture de police de Paris, deux blessés sont en urgence absolue et les deux autres en urgence relative.

12h47 : La préfecture de police de Paris indique finalement à franceinfo qu'un suspect a été interpellé près de Bastille. Cette agression, qui survient en plein procès des attentats meurtriers de janvier 2015, serait le fait d'une seule personne a aussi précisé la préfecture de police, qui avait dans un premier temps fait état de deux suspects en fuite et de quatre blessés.

12h45 : Sur franceinfo, le journaliste Paul Moreira, fondateur de l'agence de presse et société de production audio-visuelle Premières Lignes, annonce que l'un des blessés est un membre de son équipe.

12h41 : Le Premier ministre Jean Castex se rend au centre de crise du ministère de l'Intérieur.

12h40 : Deux suspects sont en fuite et activement recherchés par les policiers. La BRI est mobilisée selon franceinfo. Un périmètre de sécurité élargi a été établi autour des anciens locaux de Charlie Hebdo pour un colis suspect. Le laboratoire central de la préfecture de police se déplace sur les lieux.

12h39 : Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement, selon un nouveau bilan de la préfecture de police communiqué à franceinfo. Les armes blanches sont des machettes ou des haches, selon une source proche du dossier.

12h38 : Des passants ont été pris pour cible dans la rue dans le secteur Richard Lenoir (11ème arrondissement) à Paris.

12h35 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Une attaque s'est produite ce vendredi matin près des anciens locaux de Charlie Hebdo dans le 11ème arrondissement à Paris. Voici les dernières informations.