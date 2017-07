Incendies : plusieurs départs de feu dans les Alpes-Maritimes

Une nouvelle fois le département des Alpes-Maritimes est confronté à des feux de forêt. Avec des conditions météorologiques défavorables (temps sec et vent), plusieurs incendies se sont déclarés ce lundi après-midi à Carros et Saint-Vallier de Thiey notamment. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés.

Comme la semaine passée, les Alpes-Maritimes sont de nouveaux touchées par des incendies. Après le plus important feu de forêt depuis dix ans à Castagniers, plusieurs communes sont concernées par des départs de feu ce lundi après-midi.

Les précisions de notre reporter Valentin Dunate dans le journal de 18 heures.

Jean-Gabriel Delacroy, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes : "Pas d'ordre d'évacuation pour l'instant".

Dans la commune de Carros

À Carros, tout d'abord, sur la rive droite du Var, un incendie s'est déclaré vers 16 heures. À 18 heures, plus de 270 sapeurs-pompiers sont mobilisés, quatre Canadair et trois hélicoptères luttent contre l'incendie. Certains habitants ont commencé à évacuer leur domicile. Mais la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas donné d'ordre d'évacuation et demande aux Carrossois de rester confinés chez eux s'ils sont dans un logement "en dur".

Les Azuréens proches des incendies ont publié des photos sur les réseaux sociaux et font état de la présence de plusieurs hélicoptères et avions bombardier d'eau pour aider les sapeurs-pompiers au sol.

Le feu progresse malgré le travail impressionnant des équipes sur place. #Carrospic.twitter.com/ENUfRrN3Vd — Aurélie Baroni (@Aurelie_Baroni) July 24, 2017

Encore un feu vers Carros cette fois-ci pas loin de la ou j'habite. On voyait le feu au loin au début de l'incendie. @Nice_Matin#incendiepic.twitter.com/igCHEyKCFG — Alicia.Pcd © 📷 (@LiLiZOfficial) July 24, 2017

Les communes de Saint-Vallier de Thiey et Auribeau-Sur-Siagne

À Saint-Vallier de Thiey aussi les soldats du feu ont lutté contre un incendie de végétation, désormais contenu. On ne connaît pas encore l'étendu des dégâts.

À Auribeau-Sur-Siagne, un incendie a également ravagé 2.000 mètres carrés de végétation dans l'après-midi.