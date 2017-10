EN DIRECT - Reprise attendue au procès en appel de l'affaire Fiona ce lundi après une fin de semaine agitée

Après une audience fébrile ce vendredi, les avocats de la défense ont quitté le palais de justice. Ils ont alors été commis d'office par le président pour la reprise des débats ce lundi matin mais on ne sait pas si le procès pourra se poursuivre. Suivez l'audience en direct.

La fin de la première semaine de débats dans le procès en appel de l'affaire "Fiona" s'est déroulée dans une certaine pagaille ce vendredi. Mécontents des propos tenus par une des avocates des parties civiles, les défenseurs de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf se sont emportés et ont décidé de quitter le palais de justice. En leur absence, le président a suspendu l'audience jusqu'à ce lundi matin 9h, et dans le même temps, il a commis d'office Me Khanifar et Me Portejoie pour cette reprise des débats. La mère et l'ex beau-père de de la petite Fiona, disparue en mai 2013 à Clermont-ferrand, risquent jusqu'à 30 ans de réclusion.

09h47 : la cour se retire pour délibérer sur le renvoi de ce procès en appel.

#Fiona B Makhlouf prend la parole. " Je ne sais pas si ce serait serein d être jugés maintenant. On a pris du retard. " — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona L avocat général :" La justice rend la vérité. La vérité n a pas besoin de spectacle. Soyez courageux !" — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona L avocat général :" Courage M. Le président, les jurés. Ne soyez pas instrumentalisés. !" — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona AG:" Ne nous sommes nous pas les otages de cette mascarade de justice ?" — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

09h39 : l'avocat général estime que "nous sommes en train de continuer le spectacle (...) la passion, l'émotion ne sont pas les bons compagnons". Raphaël Sanesi de Gentile regrette les incidents de la fin de semaine dernière "on a oublié les accusés pendant 48 heures pour s'intéresser à des effets de manche" et s'oppose au renvoi du procès, "ce serait reculer pour mieux sauter".

#Fiona Me Deschamps :" Le procès ne peut pas continuer. C est la notion de procès équitable. Je demande le report." — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona Me Grimaud :" Les débats peuvent être tenus. C est un incident. L essentiel est de prendre du recul." — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona Me Grimaud :" On demande mon retrait du dossier ? Je ne partirai pas." — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

09h29 : la bâtonnier du Puy-en-Velay prend la parole à son tour, au nom de l'ordre des avocats, il évoque un contexte "tumultueux". Après lui, Me Marie Grimaud s'exprime, c'est une de ses interventions qui a mis le feu aux poudres ce vendredi après-midi, provoquant le départ des avocats de la défense "je ne peux pas aller plus loin que mes excuses" dit-elle.

#Fiona Me Costantino:" Il est temps M. Le président que vous siffliez la fin de la récréation. Nous devons mener cette mission jusqu au bout — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona Me Costantino :"Je prétends que nous pouvons continuer. Il n y a pas lieu de s arrêter à des questions de personnes. " — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona Me Costantino :" Le spectacle que vous avons offert est proprement pittoyable." — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona Y Crespin :"Le renvoi n apporterait aucunement de solutions. Mais je ne soutiens pas les propos de M Grimaud." — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona A Portal :" Nous devons la vérité à Fiona. Je souhaite que les débats reprennent. " — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona Les parties civiles. M Fribourg:" je souhaiterais que ce débat puisse reprendre avec sérénité." — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

09h16 : c'est au tour de Me Charles Firbourg, l'avocat de Nicolas Chafoulais, le père de Fiona, de prendre la parole avant les autres avocats des parties civiles qui font toutes part de leur volonté que ce procès en appel se poursuive.

09h14 : la défense des deux accusés, Me Renaud Portejoie pour Cécile Bourgeon et Me Mohamed Khanifar pour Berkane Makhlouf, plaide pour le report de ce procès en appel. Pour Me Portejoie, "ce renvoi est indispensable, compte tenu des accusations qui ont été émises", il évoque les incidents de ce vendredi à l'audience.

#Fiona R Portejoie :" Nous vous demandons de le renvoyer ". — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

#Fiona Le jury prend place. Tout le monde est prêt. — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) October 16, 2017

09h12 : l'audience reprend devant la cour d'assises du Puy-en-Velay