EN DIRECT - Suivez l'ouverture du procès "Fiona" devant la cour d'assises d'appel de la Haute-Loire

Le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf devant la cour d’assises d'appel de la Haute-Loire s'ouvre ce lundi au Puy-en-Velay. La mère et le beau-père de la petite Fiona comparaissent pendant deux semaines et risquent 30 ans de réclusion. Suivez ce premier jour en direct.

Le procès s'ouvre ce lundi après-midi devant la cour d'assises d'appel du Puy-en-Velay. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf comparaissent pour des "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" après le décès de la petite Fiona en mai 2013 à Clermont-Ferrand. La mère et le beau-père de la fillette risquent jusqu'à 30 ans de réclusion. Cette première journée devrait être principalement consacrée à la sélection des jurés et à la lecture des actes avant l'examen des personnalités dans les jours suivants.

Suivez l'audience en direct