En direct : suivez le procès des quatre prévenus impliqués dans une expédition punitive à Entrammes en 2020

En novembre 2020, une bande de six personnes a menacé une jeune femme pour obtenir l'adresse d'un jeune d'Entrammes. Ils se sont ensuite rendus chez lui pour l'attaquer, devant sa famille. Le jeune a été frappé à coups de hache. Les raisons de cette expédition punitive sont encore floues. À l'époque, quatre majeurs et deux mineurs avaient été mis en examen.

Aujourd'hui ils sont trois à comparaître. L'une des prévenus n'est pas là, il s'agit de la seule femme, elle a 40 ans. Les deux mineurs comparaitront devant le tribunal pour enfants dans la semaine.

Deux des prévenus sont placés sous contrôle judiciaire et le troisième est en détention provisoire. Ils comparaissent pour violence aggravée, tentative d'enlèvement et séquestration et extorsion.