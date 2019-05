EN DIRECT - Un père de famille, jugé aux Assises de la Mayenne, est accusé d'avoir causé la mort de son bébé de 5 mois

Cuillé, France

C'est une affaire de "bébé secoué" qui est jugée ce mardi et demain au Palais de Justice de Laval.

Au printemps 2017, à Cuillé, après une violente dispute avec sa compagne, ce père de famille s'enfuit en voiture avec son bébé de 5 mois. Il revient au domicile avec l'enfant. La mère remarque alors que son fils ne va pas bien. Les pompiers et les gendarmes interviennent pour un arrêt cardio-respi ratoire. Trop tard. Le bébé est mort.

10h40. Questionné par le Procureur, l'accusé admet qu'une aussi importante consommation d'alcool, une bouteille de pastis tous les jours ou tous les deux jours, ne permet pas d'élever des enfants dans de bonnes conditions.

10h15. La Cour s'intéresse à la vie de l'accusé. Il est né en 1975. Élevé dans une famille modeste. "L'école ce n'était pas mon truc" raconte-t-il. À l'armée, il va débuter une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants. Il rencontre sa première femme en 2006 qu'il épouse. Divorce 6 ans plus tard. Père de deux enfants, il va perdre tous ses droits de garde et de visite. Entre-temps, il quitte son travail. Pour vivre, il fait de l'intérim et devient allocataire du RSA. En 2012, il commence une relation avec une autre femme, la future maman de Maël. Une vie de couple agitée, parfois violente.

10h. Le Président de la Cour d'Assises résume au début de l'audience les faits glaçants sur fond d'alcool. Dans le box, l'accusé écoute sans laisser transparaître d'émotion particulière. Sur le banc des parties civiles, la maman est en pleurs revivant ces dramatiques heures.