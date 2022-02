EN DIRECT - Explosion de Saint-Laurent de la Salanque : conférence de presse du ministre de L'intérieur

Au moins sept personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi, après une explosion vers 1h30 dans un immeuble de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), à 10 kilomètres de Perpignan. Plus de 85 pompiers étaient toujours sur place ce lundi matin.

12h45 - Le ministre de l'Intérieur attendu pour une conférence de presse

Gérald Darmanin est attendu sur les lieux du drame dans les prochaines minutes. La préfecture des Pyrénées-Orientales annonce la tenue d'une conférence de presse à 12h45. En déplacement dans l'Hérault, le ministre de l'Intérieur a bouleversé son programme. Selon lui, le bilan de sept morts "n’est pas définitif". "Un nourrisson est à compter parmi ces sept morts, ce qui montre le côté absolument ignoble de ce drame qui touche toute la France." Le ministre se rend sur place et doit s’exprimer aux alentours de 13h.

La situation ce lundi à midi

A mesure que les pompiers fouillent les décombres, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités font état de sept personnes décédées. Deux enfants figurent parmi les victimes, dont un bébé. Gravement blessé, un homme de 27 ans est actuellement en soins intensifs à Montpellier.

Le procureur de la République Jean-David Cavaillé annonce l'ouverture d'une enquête pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort". Le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place pour une conférence de presse à 12h45. En déplacement dans les Pyrénées-Orientales, le Ministre chargé des comptes publics a lui-aussi annulé son programme initial pour se rendre sur les lieux.

Une cellule d'aide psychologique va être mise en place rapidement pour soutenir les proches et les voisins évacués en pleine nuit. "Nos pensées vont aux victimes et à leur famille. Nous allons nous mobiliser pour les aider au mieux dans ces circonstances des plus tragiques", indique la mairie dans un communiqué.

Ce que l'on sait de l'explosion

Une détonation a retenti à 1h30 au cœur du centre historique, entre les rues Arago et Lamartine. L'explosion a été suivie d'un violent incendie, selon le colonel Di Bartolomeo, qui intervenait ce lundi matin sur France Bleu Roussillon. Au moins 11 appartements ont été touchés. Les planchers de plusieurs habitations se sont effondrés.

Il semble que l'explosion se soit produite au rez-de-chaussée de cet immeuble, au niveau d'une épicerie-sandwicherie. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées aux abords de l'immeuble impacté sans que l'on puisse dire pour l'instant si elles sont à l'origine ou si elles ont aggravé l'explosion. Les gendarmes ont ouvert une enquête.