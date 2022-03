En Dordogne, il est condamné pour avoir tué son compagnon d'apéro avec une arme de guerre

Dans l'assistance, toute la famille de la victime est réunie. Ses frères et sœurs, sa belle-mère qui l'a élevé. L'homme de 38 ans au moment des faits est mort en laissant derrière lui deux garçons de neuf et onze ans à l'époque. C'était le 3 mai 2019, lors d'un apéro dans la grange d'un homme qu'il connaît à peine, à Saint-Martin-de-Gurson dans le Montponnais. L'homme qui l'a tué a été condamné ce mardi 22 mars par le tribunal correctionnel de Bergerac à deux ans de prison ferme, et la révocation de son sursis de 12 mois, pour homicide involontaire.

Une arme de guerre trouvée lors d'une pêche à l'aimant

Ce jour-là, six personnes dont le prévenu participent à un apéro dans la grange de ce dernier. Le propriétaire de la grange a trouvé un fusil mitrailleur de la Seconde guerre mondiale dans un puits, car il pratique la pêche magnétique, avec une corde et un aimant. Ce soir-là, il va chercher l’arme pour la montrer à un ami. Une véritable arme de guerre, de catégorie A2 comme un char d'assaut. Les balles de calibre 45 sont faites pour tuer.

La victime est assise un peu plus loin a une table. Le prévenu explique avoir voulu assembler l’arme mais que le chargeur a coincé. Il a déclaré avoir voulu faire rentrer le chargeur en donnant des coups avec le plat de la main et c’est là que la rafale est partie. Deux balles ont touché la victime assise. Elle s’est levée avant de tomber à genoux. Le tireur a tout de suite appelé les secours, il a reconnu les faits immédiatement.

Un apéro sur fond d'alcool, cocaïne et héroïne

Mais à l’audience, il ne semble pas mesurer les risques qu’il a pris. L’arme était chargée, il l'avait oublié. Ce soir là, il avait bu et pris de la cocaïne et de l’héroïne. Il explique qu’il avait gardé l’arme pour l’intérêt historique, mais, comme lui fait remarquer le président, il avait aussi acheté illégalement des munitions et il n'avait pas de permis pour ce type d'arme.

Le tribunal le condamne à deux ans de prison ferme, et la révocation d'une peine avec sursis de douze mois. Il a déjà effectué cinq mois de détention provisoire, à l'issue desquels il avait été placé sous contrôle judiciaire. L'homme n'a plus le droit de posséder d'arme pendant 15 ans. Il devra également verser 9.000 euros à chacun des frères et sœurs de la victime, 25.000 euros à chacun des parents et une somme de 152.000 euros aux deux enfants de la victime.