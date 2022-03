En Dordogne, il frappe son ex-compagne puis donne un coup de tête à un gendarme

Un homme de 39 ans a frappé son ex-compagne, la mère de celle-ci, et un des gendarmes venus l'interpeller dans l'après-midi du mardi 15 mars, à Lamonzie-Saint-Martin, dans le Bergeracois. Il est l'heure de la sortie d'école mardi soir, quand l'homme retrouve son ex-compagne sur le parking de l'école de Lamonzie Saint-Martin. Il a visiblement bu.

Un coup de tête au gendarme

Il lui demande si elle a un nouveau compagnon, elle confirme, il la prend par le col et la frappe à coups de pied. La femme se roule en boule et parvient à s'enfuir en courant, sous les yeux des parents venus chercher leurs enfants. L'homme se rend alors chez la mère de son ex, et il la frappe également. Les gendarmes le retrouvent et l'interpellent, mais alors qu'ils le conduisent en cellule pour sa garde à vue, l'homme se rebelle et frappe l'un des militaires avec coup de tête et coup de poing.

Le gendarme a reçu huit jours d'interruption totale de travail, et l'ex-compagne, quinze jours d'ITT. L'homme comparaîtra pour des violences aggravée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bergerac.