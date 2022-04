En Dordogne, ils tentent de cambrioler une dame de 97 ans deux fois dans la même journée

C'est grâce à la vigilance des voisins que les policiers ont été alertés. Mardi 26 avril au soir, police secours a reçu un appel pour trois jeunes qui ont escaladé un mur rue Nungesser et Coli à Bergerac. Quand l'équipage est arrivé sur place, les policiers ont surpris les trois cambrioleurs en flagrant délit chez une dame de 97 ans. Les jeunes ont pris la fuite, les policiers en ont rattrapé rapidement. Ils sont parvenus à arrêter le deuxième au terme de 15 minutes de course-poursuite. Le troisième a pris la fuite.

Ils ont dérobé des bijoux et une montre médaillon

Les policiers se sont aperçus que les jeunes étaient déjà venu chez cette habitante le matin même. Elle avait laissé la porte ouverte pour laisser entrer le soleil parce qu'il faisait beau. Les voleurs ont dérobé des bijoux et une montre médaillon avant d'être surpris par cette dame qui les a mis en fuite. Les deux jeunes interpellés sont âgés de 22 et de 29 ans. Ils viennent de Corrèze et ont déjà plusieurs condamnations sur leur casier judiciaire. Ils ont été placé en garde à vue et celle-ci a été prolongée ce mercredi soir car ils sont en état de récidive. Une enquête est ouverte pour tentative de vol par escalade en réunion.