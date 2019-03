Dordogne : les corps de deux fillettes et de leur père retrouvés à Gout-Rossignol

Deux fillettes de 6 et 8 ans, et leur père d'une soixantaine d'années, ont été retrouvés morts ce jeudi 14 mars au matin, dans leur maison de Gout-Rossignol en Dordogne, par la mère des enfants et le maire du village. Le couple était en instance de séparation.

Gout-Rossignol, France

Les corps d'un maraîcher et de ses fillettes de 6 et 8 ans, ont été découverts ce jeudi matin à Goût-Rossignol entre Périgueux et Angoulême. Le couple était en cours de séparation, et c'est l'école des fillettes qui a donné l'alerte, en s'étonnant de ne pas les voir en début de semaine.

La mère des enfants, qui avait déménagé depuis la fin de l'année 2018, est revenue dans la maison, au lieu-dit "La Croix", en compagnie de la maire du village, Corinne Ducoup. Elles ont découvert les corps dans la même chambre.

Aucune arme

Selon les gendarmes, aucune arme n'a été retrouvée près des corps. Un médecin légiste a été appelé pour déterminer les causes de la mort, ainsi que les techniciens d'identification criminelle de la gendarmerie, et les enquêteurs de la Section de recherche.

La mère a été hospitalisée à Périgueux en état de choc.