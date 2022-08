En Dordogne, un arbitre menacé de mort fuit le stade, les deux équipes continuent le match

"Tu es une pipe, un guignol. Je vais te tuer. Je te retrouverai." C'est ce qu'a entendu, ce lundi 8 août, l'arbitre de la rencontre amicale entre le Périgueux Foot et l'Etoile Sportive de Boulazac. Il expulse le joueur mais celui-ci refuse de rentrer aux vestiaires. Il s'installe sur le banc de touche et continue ses invectives. L'arbitre arrête le match.

L'arbitre fuit le stade, les deux équipes continuent à jouer

L'homme en noir ramasse son sifflet, ses cartons, et rentre, lui, dans son vestiaire fermé à clé. Une douche rapide, ponctuée par des coups derrière la porte, et il fuit le stade.

Il n'y a donc plus d'arbitre sur le terrain : mais les deux équipes n'y voient aucun problème et décident de continuer le match...

La victime était venue bénévolement

C'est pour rendre service et pour préparer sa saison que l'arbitre avait dit oui pour venir encadrer cette rencontre amicale. Il a été insulté sous le regard de sa femme et de sa fille.

Les arbitres de Dordogne sont en colère, certains disent qu'ils ne veulent plus arbitrer le Périgueux Foot, déjà au cœur de trois dossiers délicats la saison dernière.

"C'est inquiétant pour la suite. Il faut que ça fasse réagir les instances pour prendre des décisions fortes, demande Jonathan Blondy, le responsable du Pôle de l'arbitrage au district de foot de la Dordogne. Je pense que quand un arbitre est agressé, il ne faudrait pas s'en tenir à six mois ou un an de suspension. Il faudrait taper beaucoup plus fort. Et étendre la suspension à toutes les fédérations des autres sports"