En Dordogne, une jeune fille arrêtée deux fois par la police en un week-end

Elle a passé deux nuits de suite en garde à vue, pour deux affaires différentes. Une Périgourdine de 18 ans a été interpellée samedi et dimanche par la police de Périgueux, ce week-end des 24 et 25 septembre. Samedi d'abord, la jeune fille quémande de l'argent à des passants, des policiers municipaux s'interposent. Elle les insulte alors en hurlant "enculé" et "fils de pute". Les policiers l'interpellent et la placent en garde à vue pour outrage. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prend à des policiers municipaux.

Insultes sur des policiers et menaces de mort contre un commerçant

Dimanche matin, l'habitante de Périgueux quitte le commissariat. Quelques heures plus tard, elle entre dans un commerce du centre ville et demande de l'argent à l'employé. Il refuse, elle le menace de mort : "si tu ne me donne pas d'argent je vais te tuer, et je te tue si tu appelles les flics." L'employé appelle quand même les policiers et porte plainte.

De nouveau, la jeune fille est interpellée et auditionnée au commissariat de Périgueux, cette fois pour "menace de mort sous condition". Elle sera examinée par un psychiatre ce lundi. En fonction des résultats, elle pourra être présentée à un juge. La jeune femme a déjà été en centre spécialisée, auprès de psychiatres, avant de retourner chez elle.