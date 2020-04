Un Savoyard de 28 ans a été condamné à six mois de prison ferme en comparution immédiate : il avait été arrêté mardi au Bourget-du-Lac pour non-respect du confinement, au volant malgré un permis déjà suspendu et sans assurance. Récidiviste, il avait aussi consommé de l'alcool et des stupéfiants.

En état d'ivresse au volant, sans permis de conduire et sans attestation : six mois de prison ferme

Les gendarmes de la Savoie qualifie l'affaire de "belle prise" sur leur page Facebook. Un habitant d'Aix-les-Bains a été condamné en comparution immédiate à six mois de prison ferme pour ne pas avoir respecté le confinement, mais aussi pour plusieurs infractions au code de la route.

Mardi, un peu après 18 heures au Bourget-du-Lac, les gendarmes tombent sur cet automobiliste lors d'une opération de contrôle du respect des mesures de confinement. Non seulement cet homme, né en 1992, n'a pas sur lui d'attestation dérogatoire pour justifier son déplacement, mais il est au volant alors que son permis de conduire est suspendu - ce n'est donc pas sa première infraction au code de la route -, son véhicule n'est pas assuré et le contrôle technique n'est pas à jour. Les gendarmes découvrent également qu'il a consommé de l'alcool et des stupéfiants. Son permis de conduire a été annulé, son véhicule confisqué, il a été dans la foulée placé en garde à vue puis jugé en comparution immédiate en fin de semaine. Le tribunal judiciaire de Chambéry l'a condamné à six mois de prison.