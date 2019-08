En état de choc, les victimes de l'incendie du marché de Levallois ont été hébergés à l'hôtel

Une centaine de personnes a dû être relogée précipitamment après l'incendie du marché couvert de Levallois, survenu dans la nuit de samedi à dimanche, en plein WE du mois d'août. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du feu. Il n'y a pas eu de blessés.

Le marché est intégré dans une seule et même structure, comprenant également un immeuble d'habitation, une salle de sport et une station essence

Levallois-Perret, France

Il est environ deux heures du matin, lorsque les fumées parviennent jusque dans l'immeuble HLM de étages qui surplombent le marché couvert, en train de brûler, juste en dessous. Les habitants, une centaine, sont réveillés à la hâte et doivent quitter les lieux précipitamment, avec cette question : pourront-ils descendre les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée sans être arrêté par les flammes ?

L'alarme incendie ne fonctionne pas mais tout le monde est évacué. Les habitants sont invités à se réfugier dans une salle municipale. Des nouvelles leur sont apportées régulièrement : au petit matin, le feu est circonscrit. Si le marché a été complètement ravagé, les appartements au dessus sont intacts. Mais les personnes évacuées ne peuvent toujours pas rentrer chez elles et vont devoir être relogées durant plusieurs jours.

La municipalité de Levallois propose un hôtel 4* aux habitants

L'immeuble a échappé aux flammes, mais la structure sur laquelle il repose a été fragilisé par la chaleur, provoqué par l'incendie. Il présente donc des risques d'effondrement. Les habitants ne peuvent donc pas réintégrer leur appartement tant que les piliers n'auront pas été solidifiés. La municipalité leur propose donc de les héberger dans un hôtel 4*, l'Evergreen, à Levallois.

Isabelle Balkany, première adjointe au maire s'en explique.

4.500 m2 de surface ont été détruit au marché couvert de Levallois, occupé par 70 commerçants © Radio France - Nathalie Doménégo

Les habitants relogés restent encore très marqué par cet incendie. Même s'il n'y a eu aucun blessé, et leur appartement n'a pas été endommagé, les images du départ précipité ne cessent de les hanter disent-ils. Mais il reconnaissent qu'ils ont été touchés par le soutien de la Protection Civile, venue à leur secours. Et beaucoup se sont sentis "chouchoutés" par le couple Balkany. Ils témoignent au micro de France Bleu.

Les habitants sinistrés ont été relogés pour plusieurs jours à l'hôtel Evergreen de Levallois © Radio France - Nathalie Doménégo

L'alarme incendie de l'immeuble ne s'est pas déclenché

Trois jours après l'incendie, beaucoup restent encore bouleversé. Laurence dormait avec son mari, au 4è étage, lorsque ce sont leurs enfants de 16 et 21 ans qui les ont réveillés. Un moment traumatisant pour elle. Elle témoigne.

Dans la panique, cette habitante pense toutefois à toquer aux portes des voisins, car l'alarme incendie de l'immeuble de logement sociaux, géré par Logirep, ne s'est pas déclenchée et les portes coupe-feu ne se sont pas fermées non plus dit-elle.