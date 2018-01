Le Touquet-Paris-Plage, France

Un CRS tourangeau risque une sanction disciplinaire, en l'occurrence un blâme, pour s'être abrité de la pluie ! L'information est relayée par le syndicat UNSA Police, qui dénonce dans un tract les conditions de travail des fonctionnaires de police en faction 24h/24 devant la résidence secondaire des Macron au Touquet dans le Pas-de-Calais. Les CRS concernés n'ont pas d'abri contre les intempéries, pas de toilettes non plus, alors qu'ils doivent porter un équipement de près de 20 kilos sur leurs épaules.

La mésaventure survenue au fonctionnaire de police tourangeau s'est déroulée sur les 15 jours de présence de la CRS 41 de Saint-Cyr-sur-Loire devant la Villa Monejan, du 12 au 28 décembre dernier. Le policier s'est abrité dans son véhicule alors qu'une forte averse s'abattait sur la station balnéaire du Pas-de-Calais. Il risque aujourd'hui un blâme. Arnaud Pigné, le délégué zonal des CRS Ouest pour le syndicat UNSA Police, demande à ce qu'il n'y ait aucune sanction pour son collègue tourangeau. Plus largement, il demande de meilleures conditions de travail pour les CRS en faction au Touquet, à commencer par un abri. "On demande une possibilité d'abri pour les collègues, des guérites pare-balles et chauffées qui permettent au moins de rester abrités et d'être protégés lors des averses".

Le syndicat attend toujours une réponse de la part du directeur zonal des CRS Nord. La direction de la CRS 41, à Saint-Cyr-sur-Loire, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.