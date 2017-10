"En France, mieux vaut être braqueur que victime"

L'ancien patron du Super U de Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Drôme) est amer et inquiet. Il a été victime d'un braquage ultra violent en décembre 2011, et la semaine dernière, deux braqueurs présumés de la bande sont sortis de prison, libérés pour une question de procédure.

Célik Zamoun et Nassim Chenouf ont été condamnés en première instance à de lourdes peines : 22 ans et 15 ans de réclusion criminelle pour avoir braqué à la kalachnikov une quinzaine de grandes surfaces dans le Sud Est de la France en 2011. Mais ils ont fait appel et la justice, trop encombrée, a trop tardé à programmer le nouveau procès.

Les avocats des accusés ont argumenté la notion de "délai déraisonnable". Tant qu'une décision définitive n'est pas rendue, les deux braqueurs présumés sont techniquement en "détention provisoire" et elle ne peut être trop longue. Les deux hommes ont été remis en liberté mercredi dernier. Ils sont sous contrôle judiciaire strict, ils seront jugés en appel en février prochain, mais en attendant, ils sont libres.

Leur victime drômoise se dit "traumatisée par la peur"

Leur victime drômoise ne s'en remet pas. L'ancien patron du Super U de Saint-Donat-sur-l'Herbasse n'a pas voulu enregistrer d'interview radio. Il a peur de représailles : "ils m'ont vu au tribunal" et il se souvient des mots des enquêteurs à la barre, qui disaient en substance: "ce sont des tueurs en puissance".

Ce matin du 11 décembre 2011, le directeur du Super U voit rentrer dans son magasin trois hommes lourdement armés, encagoulés, vêtus de combinaisons blanches, chaussés de Rangers. Il se présente tout de suite, mains en l'air, comme le patron et propose d'ouvrir le coffre du magasin pour éviter toute violence sur les salariés. Une fois le coffre ouvert, un braqueur lui met un coup de pied dans la poitrine et le menace encore avec son fusil à pompe sur la tempe: il veut faire ouvrir le DAB. Le directeur ressort avec 3 côtés cassées, quasiment 3 mois d'arrêt de travail et un traumatisme toujours bien présent.

"Le procès en appel est aussi attendu par la victime, qui veut tourner la page"

En tant que juriste, l'avocat de la victime drômoise comprend la décision de libérer les accusés. Mais il comprend aussi "l'émotion, l'incompréhension, la colère" de son client.

Me Nicolas Poizat, l'avocat de l'ancien patron du Super U Copier

L'ancien patron du Super U a le sentiment que la justice est plus difficile pour lui que pour les braqueurs présumés. "Je n'ai pas encore touché un centime de dédommagement" explique t-il. "J'attends que la justice nomme un expert médical pour évaluer mon traumatisme. Les accusés, eux, ont eu droit à une dizaine d'expertises pour leur procès. En France, mieux vaut être braqueur que victime."