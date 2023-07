Le sexologue condamné pour viols en Dordogne arrêté en Espagne après un an et demi de cavale

Les policiers du commissariat de Périgueux étaient à ses trousses depuis plus d'un an et demi. Le sexologue Lionel Agullo, en fuite depuis son procès pour viols en novembre 2021, a été retrouvé en Espagne le 27 juin dernier. L'information, révélée par le média espagnol El Periódico de Aragón est confirmée à France Bleu Périgord par le parquet de Périgueux.

Lionel Agullo était introuvable depuis sa condamnation en novembre 2021 par la cour d'assises de la Dordogne. Il avait pris la fuite la veille de son procès. A l'époque, l'hypnothérapeute, coach de vie et sexologue bien connu à Périgueux avait été condamné à six ans de prison pour des viols sur l'une de ses patientes en 2007 et détention d'images pornographiques de mineurs.

Retrouvé sur le parking d'un supermarché

Cette arrestation intervient après une enquête de longue haleine. Déjà en novembre 2021, les policiers du commissariat de Périgueux avaient de gros doutes sur un possible départ du sexologue en Espagne. Un mandat d'arrêt européen avait été délivré à son encontre. En mai dernier, ils ont reçu l'appui de la brigade nationale de recherche des fugitifs, un service basé à Nanterre et spécialisé dans la recherche de personnes en fuite.

L'enquête a fait un pas de géant il y a quelques semaines. Les enquêteurs ont identifié une femme originaire du libournais, avec qui Lionel Agullo avait été en contact. Les policiers l'ont placée sous écoute et ont balisé sa voiture, une Polo noire. Mi-juin, ils se sont aperçus qu'elle traversait la frontière espagnole. Elle rejoignait le sexologue, qui vivait dans un appartement qu'il louait dans un quartier de Séville.

Les policiers espagnols ont arrêté Lionel Agullo sur le parking d'un centre commercial, le 27 juin dernier vers 22h, alors qu'il s'apprêtait à ranger ses courses dans le coffre de la Polo. La scène a été filmée et diffusée par la police nationale espagnole sur ses réseaux sociaux.

Condamné par défaut

Lionel Agullo est aujourd'hui incarcéré en Espagne. Il devrait être remis aux autorités françaises dans les prochaines semaines. Comme il n'était pas présent lors de son procès, il a été condamné par défaut à six ans de prison.

Il peut désormais accepter la décision, ou décider de faire un recours. Dans ce cas, un nouveau procès pourrait alors s'ouvrir devant la cour d'assises de la Dordogne.