En garde à vue pour une agression, il tente de s'évader du commissariat de Valence

Ce jeune habitant de Crest âgé de 22 ans a été interpellé dans le cadre d'une enquête sur une violente agression en octobre 2020. Un sexagénaire avait alors été frappé par deux hommes cagoulés à une station-service de Valence. L'automobiliste reçoit des coups et se fait voler sa voiture. Le véhicule est retrouvé plusieurs jours plus tard avec une cagoule à l'intérieur. Sur cette cagoule, l'ADN du jeune Crestois est identifié. C'est donc pour être entendu sur cette agression que le jeune homme est en garde à vue ce mardi.

Tentative de fuite en grimpant sur un mur

En fin de journée, il doit être sorti de sa cellule pour se voir notifier la prolongation de sa garde à vue. Dans le couloir, il repousse violemment deux agents qui tombent au sol, s'enfuit par une porte donnant sur l'arrière du commissariat et tente de grimper par-dessus le mur mais est immédiatement rattrapé par les policiers.

Ce mercredi, le jeune homme a été présenté à un magistrat et placé en détention en attendant sa comparution immédiate devant le tribunal vendredi. Il devra répondre de l'agression commise à valence il y a deux ans. Les faits de tentative d'évasion et de rébellion feront l'objet d'une seconde enquête et sans doute de poursuites judiciaires ultérieurement. Les deux policiers bousculés sont légèrement blessés, avec un et deux jours d'ITT.