En Gironde, les violences sexuelles en hausse de 25% en un an : les derniers chiffres de la délinquance

La préfète de la Gironde Fabienne Buccio et le commissaire général Emmanuel Morin ont présenté mercredi 14 décembre les derniers chiffres de la délinquance dans le département. Parmi les chiffres qui inquiètent les autorités, la hausse récente du nombre de cas de violences sexuelles portés à la connaissance de la police. Un chiffre en hausse de 25% en un an.

ⓘ Publicité

"C'est beaucoup. Il y a sans doute une certaine libération de la parole. Et il y a des comportements qui aujourd'hui sont de moins en moins tolérés", souligne Emmanuel Morin. "Ce n'est pas forcément un phénomène lié à une augmentation du nombre de délits mais plutôt à une plus grande propension des victimes de venir déposer plainte et de porter à la connaissance de la police des comportements qui sont condamnables et qui auparavant étaient passés sous silence." Le directeur général de la sécurité publique souligne que la police y consacre de plus en plus de moyens.

Les autres chiffres

Autre point d'inquiétude des autorités, les trafics de drogue. "Il y a toujours beaucoup de consommateurs et de trafiquants de drogue." D'après les chiffres 334 trafiquants ont été mis en cause durant l'année 2022, c'est 10% de plus que l'année d'avant. "Ces chiffres veulent dire qu'on a davantage travaillé sur des démantèlements par rapport à l'année précédente, avec des gens renvoyés devant le tribunal et condamnés."

En matière de rodéos urbains 58 procédures ont été diligentées cette année (+107%). Et 2 921 victimes de violences intra-familiales recensées en 2022, c'est 30% de plus qu'en 2021.