En grève de la faim pour récupérer ses 27 chiens à Rouillac en Charente

Après avoir été sommée par les services vétérinaires de réduire le nombre des chiens hébergés à son domicile, Arlette Moreau-Genest n'avait plus que neuf chiens à nourrir. A partir de dix chiens, la loi considère qu'il s'agit d'un élevage, avec des conditions d'hygiène et des structures d'accueil réglementées. Mais Arlette a accueilli les chiens de sa soeur et d'une amie, toutes deux malades. Elle a aujourd'hui 27 chiens, et ce sont ses voisins, dans le lotissement où elle réside, qui ont alerté les services vétérinaires à cause des aboiements et des nuisances olfactives de tous ces chiens.

Dominique Mancia, maire de Rouillac © Radio France - Pierre MARSAT

Arlette a arrêté de s'alimenter vendredi, trois jours après la venue des services vétérinaires qui lui ont enlevé tous les chiens. Elle ne s'alimentera pas tant qu'elle n'aura pas récupéré ses protégés. La maire de Rouillac, Dominique Mancia, est venue la rencontrer dans sa voiture mardi, pour s'enquérir de son état de santé. Mais pour la première magistrate de la commune, le rôle du maire dans un tel dossier est quasi inexistant. Depuis trois ans, Arlette a été prévenue à plusieurs reprises, par oral et par écrit, qu'elle devait se mettre en conformité avec la loi. L'affaire pourrait même avoir des suites judiciaires, les avertissements des services vétérinaires n'ayant pas été suivis d'effets la première fois.

