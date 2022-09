En Haute-Garonne, une conductrice percute un groupe de cyclistes, deux blessés graves

Un grave accident de la route a eu lieu ce samedi matin en Haute-Garonne, à Coueilles, près de l'Isle-en-Dodon, à la frontière avec le Gers. Une automobiliste a percuté un groupe de cyclistes. Quatre d'entre eux sont blessés, deux grièvement (on ne sait pas pour le moment si leur vie est en jeu) et deux plus légèrement.

Selon les tous premiers éléments recueillis, l'automobiliste aurait été éblouie, et n'aurait pas vu le groupe de cycliste. Elle se trouve en état de choc.

Le choc s'est produit peu avant 9h15. Les secours sont encore sur place à 10h20. On ne connait pour le moment ni l'âge ni le sexe des blessés.