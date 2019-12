En Haute-Loire, plusieurs pompes à gasoil percées dans la nuit

Yssingeaux, France

"Pas de gasoil, cause vandalisme". Voila ce que l'on peut lire ce matin sur plusieurs pompe à essence autour d'Yssingeaux en Haute-Loire. On ne peut plus faire le plein dans des stations service d'Yssingeaux, de Tence, du Chambon-sur-Lignon, de Retournac, de Monistrol-sur-Loire et de Saint-Julien-Chapteuil.

Ce sont seulement les pompes à gasoil qui sont concernées. Les pompes à essence sont épargnées.

Des clients aspergés

Les trous dans les tuyaux ont été découverts tôt ce lundi matin vers 6 heures, juste au-dessus du pistolet précise un membre de la direction d'une grande surface à Yssingeaux. Les malfaiteurs auraient utilisés une perceuse.

Il raconte qu'une jeune femme, d'une vingtaine d'année, a été aspergée en voulant faire son plein. Elle allait partir au travail, il ne lui restait que quelques litres de gasoil. D'autres clients ont vécu une mésaventure similaire ce matin. Il fallait attendre l'intervention du responsable de la station service pour couper le carburant.

En Haute-Loire, les gendarmes ont ouvert une enquête.