En Haute-Saône, ils volent une voiture et tombent dans la Saône : le passager meurt

C'est le premier mort de l'année 2021 sur les routes de Haute-Saône, dans des conditions inédites ce dimanche 3 janvier. Vers 2 heures du matin, deux trentenaires qui venaient de voler une voiture, ont fait une sortie de route sur la commune de Traves. Ils sont tombés dans la Saône, l'un d'eux est mort.

Une conducteur sous l'emprise de l'alcool ou gêné par sa cagoule

Selon les gendarmes, ces deux hommes avaient de voler une voiture dans un village pas loin de la commune de Traves. Sur le trajet, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui s'est retrouvé dans la Saône glaciale.

Le passager est mort. Malgré le choc et l'hypothermie, le conducteur a pu sortir du véhicule pour regagner la berge et appeler des riverains. Il est hospitalisé, et devra être opéré du dos. Il a fallu plusieurs heures au secours pour extraire le véhicule immergé dans l'eau.

Des prises de sang ont été réalisées pour savoir s'il était alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. Selon les gendarmes, sa sortie de route serait due à l'alcool ou à sa cagoule qui lui obstruait la vue. La brigade des recherches de Vesoul a ouvert une enquête.