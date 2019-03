En Haute Savoie, deux serres de travailleurs handicapés victimes de vandalisme

Thonon-les-Bains, France

Thierry Gallat, le directeur général de l'APEI de Thonon-Chablais, ne cache pas le choc ressenti . L'association accompagne 500 personnes handicapés mentaux ou psychiques grâce à près de 370 salariés. Deux serres ont été touchées, mais c'est toute cette communauté qui "se sent attaquée dans son travail." Ils sont sept travailleurs adultes handicapés à donner le meilleur d'eux même au sein de l'ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail)de Vongy, à Thonon, dans la section floricole des Espaces verts.

Sept passionnés et leur accompagnante sont "dans un état d'abattement car le travail est très structurant pour eux, il est extrêmement important à leurs yeux. Et ceux qui font des plantations peuvent comprendre leurs sentiments" , raconte le directeur général.

Déjà vandalisé l'an dernier

Ce qui est plus que troublant, c'est que les serres ont déjà été saccagées l'an dernier. Le directeur de l'ESAT dit n'avoir jamais vu ça en dix ans et l'institution planche sur une meilleure sécurisation du site.

"On essaye de sauver ce qu'on peut sauver au niveau des plants" explique Thierry Gallat. La commande ne sera pas honorée. Ces 1.500 plants (dont 80 % sont détruits) devaient fournir une entreprise locale pour être vendus à l'occasion de la fête des mères.

Tout le monde s'est retroussé les manches pour remettre les serres en état. Quand on demande au directeur comment on peut aider sa petite équipe, il nous répond qu'un petit message de soutien sur la page facebook de l'APEI ne ferait pas de mal au moral des troupes. Et surtout de les suivre et de venir aux prochaines ventes de cette association qui permet l'intégration de la différence par le travail.

Cliquez ici : https://www.facebook.com/apeithononchablais/