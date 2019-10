En Haute-Savoie, les douaniers découvrent 50 kg d’herbe de cannabis dans le coffre d'une voiture

Haute-Savoie, France

Le 25 septembre dernier, les douaniers de la brigade de Saint-Julien-en-Genevois ont mis la main sur une cinquantaine de kilos d’herbe de cannabis. La drogue a été découverte dans deux sacs en toile posés dans le coffre d’un véhicule de grosse cylindrée et après une course poursuite de plusieurs kilomètres entre la barrière de péage de Viry (A 40) et Archamps. Les trafiquants ont réussi à prendre la fuite. Une enquête a été ouverte.