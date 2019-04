En Haute Savoie, les motards se souviennent de l'héroïque Spadino mort dans l'incendie du tunnel du Mont-Blanc

Mont Blanc Tunnel, Chamonix-Mont-Blanc, France

Spadino, ("la petite épée" en italien), grand gaillard au physique taillé à la serpe, est le surnom d'un motard patrouilleur italien de 36 ans, Pier Lucio Tinazzi qui est retourné dans les flammes pour tenter de sauver des automobilistes. Il l'a payé de sa vie. La fédération des motards en colère lui rend hommage chaque année.

Spadino - moto-mag

Le motard haut-savoyard qui a porté cette cérémonie depuis sa création, juste après le drame, est Christian Jamet : "Spadino est l'illustration de la générosité. Chargé de la sécurité à moto, ce jeune patrouilleur à moto était en pause. Et dès qu'il voit les premières flammes, Spadino reprend sa moto BMW K 75, et fonce dans ce tunnel où l'on ne voit rien à trois mètres, à travers la fumée. Il porte secours à un automobiliste en détresse respiratoire, il le sort de sa voiture, il l'amène dans un refuge dans le tunnel et prévient les secours vers 11 h 30. Le refuge n'a pas résisté aux flammes, à la chaleur. On les a retrouvés tous les deux morts, desséchés, bien plus tard."

Il a fallu 53 heures pour éteindre l'incendie.

Jusqu'à 6.000 motards en 2013

Pour Christian Jamet, "ce compagnon motard est un exemple. C'est une leçon pour le monde entier. Il a montré ce qu'était la solidarité."

Jusqu'à 6.000 personnes se sont rassemblés en son honneur en 2013, devant le tunnel. Mais pour des raisons de sécurité, après cette date, l'exploitant du tunnel n'autorise plus les deux roues à traverser en groupe, il faut passer un par un la frontière, cela prend des heures et du coup le rassemblement s'est réduit à vue d’œil. "Je le regrette car des familles de motards amenaient leurs enfants pour leur transmettre ce message de solidarité."

Quand les motards étaient nombreux en 2013 - Moto-Mag

Ce triste 20ème anniversaire est l'occasion de relancer le souvenir de Spadino.

Rendez-vous à 11 h 30 à Courmayeur où la fédération des motards en colère offre les boissons chaudes aux motards.

A 15 h 00 aura lieu la cérémonie officielle. L'exploitant du tunnel offre un buffet froid au motards à l'issue de la cérémonie

A noter la présence de Daniela , la sœur de Spadino.