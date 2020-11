En Haute-Savoie, un adolescent de 16 ans emprunte une voiture et fonce à plus de 140 km/h sur l'autoroute

"Un adolescent donc sans le permis, sur l’autoroute et en excès de vitesse… non, cela n’arrive pas tous les jours." Les gendarmes de la brigade motorisée de Saint-Julien-en-Genevois n'en reviennent toujours pas. Ce mercredi vers 15h30, ils interceptent une Passat break en excès de vitesse sur l'A40 au niveau d'Étrembières. La vitesse relevée est de 144 km/h au lieu des 110 km/h autorisés. Un contrôle presque de routine sauf que dans le véhicule, ils ne trouvent pas d'adulte mais deux jeunes garçons âgés de 16 et 13 ans.

Pour acheter un téléphone

Selon les gendarmes, l’adolescent de 16 ans a indiqué avoir emprunté la voiture d’un ami de son père pour aller acheter un téléphone portable déniché sur un site internet. Dans sa virée, il a embarqué son jeune cousin. Les parents des deux jeunes ont été prévenus et le véhicule a été immobilisé. Conduite sans permis, excès de vitesse… le très jeune conducteur et son passager devront s’expliquer devant un juge des enfants.