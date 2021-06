En Haute-Vienne, les élus se forment pour savoir réagir en cas d’agression

Alors que le nombre d’agressions contre des élus en France a augmenté l’an passé, des maires et conseillers municipaux de Haute-Vienne se forment pour savoir comment réagir en cas de conflit. Leurs professeurs : des négociateurs du GIGN.

La scène se déroule dans le bureau du maire. Assise, une mairesse traite ses dossiers lorsqu’un de ses administrés l’interpelle. "Je viens vous voir car je vois que c’est toujours le bordel. J’ai des déchets verts qui trainent sur un de mes terrains, ils ne sont jamais ramassés et les cantonniers ne travaillent pas. Un scandale !"

Cette scène fictive, jouée dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Junien la semaine dernière, plusieurs des huit participants à ce stage l’ont déjà vécu. Edouard Coquillaud, le maire de Videix, reconnaît avoir vécu au moins deux situations conflictuelles depuis son élection. Il ne précisera pas la nature de ces conflits, mais reconnaît : "Si j’avais eu cette formation avant, j’aurais peut-être changé la manière dont j’ai agi"

Les maires et élus en zone rurale, "la clé de voûte"

Gillet noir sur le dos, l’ancien négociateur du GIGN et adjudant Marc Davy prend la parole. "L’important dans chaque cas, c’est que vous vous mettiez en sécurité." Son collègue, l’adjudant Julien Gluchowski renchérit. "Si le rendez-vous est calé en avance, n’y allez pas seul et établissez un signe avec un adjoint pour prevenir les secours en cas de besoin." Mais ces conseils ne sont pas les seuls : les deux militaires précisent l’importance du ton de la voix, de la posture, de l’écoute…des éléments essentiels tirés de leur métier de négociateur. "_Même si évidemment, il ne s’agit pas de faire d’eux des négociateurs"souligne l’adjudant Julien Gluchowski. Mais, complète-t-il, de "donner les bases"_.

Après cette séance d’une demi-journée, Edouard Coquillaud félicite ses formateurs. Le maire de Videix, 204 habitants, se dit ravi. "Nous gagnons des habitants avec l’envie de se mettre au vert. Qui dit plus d’habitants, dit peut-être plus de conflit." Mieux préparé, le premier édile ne compte pas en rester là. "La photocopieuse va marcher" sourit-il, en confiant vouloir transmettre les précieux conseils à ses adjoints et employés communaux."Il faudrait aussi que les secrétaires de mairies, en première ligne face à ça, puissent aussi avoir une formation comme celle-ci. Car nous sommes la clé de voûte des services publics en zone rurale".

Déjà près de 100 élus de Haute-Vienne ont suivi ces formations. En 2020, près de 1.300 agressions, menaces ou insultes ont été recensées contre des élus, soit trois fois plus qu'en 2019, selon une étude de ministère de l'Intérieur.