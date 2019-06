Ile-de-France : on perd 150 heures par an dans les bouchons, Paris reste la ville la plus embouteillée de France

Paris est la ville la plus embouteillée de France en 2018 selon un baromètre du navigateur Tom Tom. La capitale se classe à la 18e place européenne. C'est à Moscou qu'il y a le plus de bouchons.

Île-de-France, France

Paris, ville de France où il y a le plus de bouchons en 2018, c'est tout sauf une surprise. On perd près de 150 heures chaque année coincé dans la voiture selon le baromètre annuel du navigateur TomTom. En 2018, la situation ne s’est toutefois pas dégradée.

Les secteurs les plus embouteillés

Dans la capitale, on trouve le plus de bouchons Quai des Tuileries, Rue la Fayette , Boulevard Magenta, Rue d’Amsterdam Rue Saint-Lazare et Quai de la Rapée.

Pendant les heures de pointes, pour 30 minutes de trajet le matin, c'est 21 minutes de plus passées dans le trafic. Le soir , c'est plus de 20 minutes.

Le pire jour de l'année a été le 6 février 2018, jour où il a neigé.