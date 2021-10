EN IMAGE - La Fête de la courge fait son grand retour à Andrézieux-Bouthéon

Plus de dix mille visiteurs sont attendus les 9 et 10 octobre au château Bouthéon, pour la 21e édition de la Fête de la courge. L'année dernière, les festivités avaient été annulées à cause du Covid 19. Cette année, la fête fait son retour, avec masque et pass sanitaire.