EN IMAGES : 130 personnes réunies à Ladon en mémoire de Loïc, le bébé de 9 mois victime de violences

Proches ou anonymes : plus d'une centaine de personnes ont participé ce mardi soir à Ladon, près de Bellegarde, à la marche blanche en mémoire de Loïc. Ce bébé de 9 mois est décédé la semaine dernière. Sa mère et le compagnon de celle-ci ont été mis en examen et placés en détention.